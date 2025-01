Futsal A2/M, Audace Monopoli trionfa in Sicilia: primato in classifica

Superlativa vittoria per la Kredias Audace Monopoli, che supera 4-1 in trasferta il GEAR Piazza Armerina e si prende il primo posto solitario nel Girone D di Serie A2. Nonostante le assenze di Passiatore e Gonzalez, ancora non al meglio dopo l’infortunio, i gialloblù dimostrano compattezza e solidità di gruppo, con un contributo determinante dei giovani under.

La partita. Primo tempo equilibrato, complicato anche dalle dimensioni ridotte del campo. La GEAR parte aggressiva, mettendo alla prova Caramia, decisivo in più occasioni. L’Audace cresce progressivamente e, a due minuti dall’intervallo, sblocca il risultato con una prodezza di Rodrigo, seguita dal raddoppio immediato di Cristofaro: 2-0 al riposo.

Nella ripresa, i pugliesi allungano subito con Leggiero, autore di un potente sinistro dalla distanza, e con Ferri, servito magistralmente da Console. La GEAR accorcia le distanze al 15’ con Tamurella, ma l’Audace difende con determinazione il vantaggio fino al triplice fischio.

Con il contemporaneo pareggio tra Bitonto e Canicattì, l’Audace Monopoli sale in vetta alla classifica. Sabato prossimo, i gialloblù torneranno in casa per affrontare il Futsal Mazara in un’altra sfida decisiva.

SERIE A2 GIRONE D 2024-25, 12^ GIORNATA

GEAR Piazza Armerina – Kredias Audace Monopoli 1-4 (0-2)

Reti: 15’28’’s.t. Tamurella L. (G); 18’20’’ Rodrigo, 19’16’’ Cristofaro, 1’36’’s.t. Leggiero, 4’10’’s.t. Ferri (A).

GEAR Piazza Armerina: Liistro; Cali, Saponetto, Prestileo, Russo, Raffagnino, Tamurella L., Vedoveli, Tamurella A., El Johari, Sequeiros, Schillaci; Calì. All.: Magalhaes.

Kredias Audace Monopoli: Caramia; Tauro, Leggiero, Gonzalez P., Cascione G., Rodrigo, Satalino, Console, Ferri, Cascione V., Cristofaro; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Antonio Pinzi (Piacenza), Francesco Pannese (Ariano Irpino). Cronometrista: Fabio Alfio Sfilio (Acireale).

Ammoniti: El Johari (G); Console, Leggiero (A).

Note: Falli p.t. 5-3; s.t. 3-4. Divise: nera per la Gear, viola per l’Audace.

