Futsal A2/M Élite, New Taranto: col Melilli il terzo ko stagionale

Amara la prima sfida del girone di ritorno per la New Taranto, che dopo la brillante vittoria per 7-2 contro la Lazio cede di misura al Città di Melilli nella 14^ giornata del campionato di Serie A2 Élite.

La gara si sblocca dopo appena un minuto: un errore di Boutabouzi nei pressi dell’area di rigore permette a Rizzo di rubare palla e, a tu per tu con Lupinella, siglare il gol dello 0-1, decisivo per le sorti dell’incontro.

I rossoblù di Guarino provano a reagire, aumentando la pressione nella metà campo avversaria, ma i siciliani si difendono con ordine. Chimanguinho e i tiratori ionici vengono costretti a tentativi dalla distanza, trovando però un Dovara in grande forma. Il portiere del Melilli, decisivo in più occasioni, viene anche salvato dal palo sulla conclusione di Giannace, che sfiora il pareggio.

Nella ripresa il Melilli va vicino al raddoppio con Corallo e ancora con Rizzo, ma non concretizza. Guarino gioca la carta dei suoi migliori tiratori, trasformando la partita in un duello tra Giannace e Dovara: il portiere ospite, graziato due volte dai legni, riesce a mantenere la porta inviolata. Nemmeno l’utilizzo del portiere di movimento da parte della New Taranto cambia l’inerzia del match.

Con questa sconfitta, la terza stagionale, i rossoblù scivolano a undici punti di distanza dalla capolista Bulldog Capurso. Ora la squadra ionica guarda al prossimo appuntamento: sabato 25 gennaio alle ore 15, sarà di scena sul campo dell’Academy Pescara in uno scontro diretto cruciale per la corsa ai playoff.

