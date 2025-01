Boxe, Nino Rossetti alla conquista del titolo WBA international

Il pugile italo-cubano Giovanni Rossetti si prepara per una grande occasione: il 15 febbraio affronterà il tedesco di origini albanesi Bujar Tahiri per il titolo internazionale WBA dei pesi medi. L’incontro si svolgerà nell’Arena Ratiopharm di Ulm, suggestiva città medievale sul Danubio, durante una serata organizzata dalla prestigiosa Agon Sports, che vedrà salire sul ring anche gli ex campioni del mondo Felix Sturm e Vincenzo Gualtieri.

Rossetti, 24 anni, già campione italiano e mondiale youth UBO, con un record di 14 vittorie (6 KO) e 3 sconfitte, sta perfezionando la sua preparazione a Taranto presso la palestra Quero-Chiloiro sotto la guida del maestro Cataldo Quero. Dovrà affrontare un avversario temibile: Tahiri, 26 anni, imbattuto con 19 vittorie (9 KO) e detentore del titolo BDB international.

Il match, sulle dieci riprese, promette spettacolo: il talento tecnico del pugile tarantino sfiderà l’aggressività del fighter tedesco in un confronto che sarà il secondo evento principale della serata, dopo il titolo europeo WBO tra Vincenzo Gualtieri e Alexander Pavlov.

