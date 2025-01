Il Fasano vince ancora: 1-2 al Gravina sul neutro di Matera

Il Fasano centra un altro successo sul neutro di Matera e batte 1-2 il Gravina con una rete per tempo, grazie alle firme di Battista e Losavio. Prosegue l’ottimo periodo di forma per la formazione di Agovino che mette a segno la seconda vittoria consecutiva, dopo il 4-1 inflitto domenica scorsa al Manfredonia.

Solito 3-4-2-1 per il Fasano: confermato Tangorre in difesa, stessa sorte per Lupoli largo a sinistra a centrocampo. In attacco parte dal 1’ Marsico, preferito a Losavio. Alle sue spalle non si toccano Battista e Corvino. Il Gravina dell’ex Tiozzo, assente in panchina per squalifica, non si schioda dal 4-2-3-1: c’è l’ex Manfredi sulla corsia destra di difesa. Sulla trequarti maglia da titolare per Meliddo, Chacon e Gonzalez alle spalle di Santoro.

Passano solo tredici secondi ed il Fasano si porta subito in vantaggio: Marsico serve Corvino, nel prosieguo dell’azione Battista s’impadronisce della sfera ed infila Zanin da posizione favorevole per lo 0-1. Al 5’ ancora Fasano in avanti con Corvino che da posizione defilata viene chiuso in corner. Al 23’ il Gravina si fa vedere con la conclusione dalla distanza di Gonzalez, palla distante dallo specchio. Ancora i padroni di casa in avanti al 27’: Meliddo, servito da capitan Chiaradia, raccoglie una sfera vagante in area, conclude da posizione invitante, ma non attribuisce la giusta potenza. Dopo 1’ di recupero, squadre a riposo: il Fasano conduce 0-1.

Nella ripresa, al 54’ punizione di Corvino, per la testa di Onraita, che però è debole e favorisce la presa di Zanin. Al 58’ il Gravina perviene al pari: dalla lunga distanza Pierce lascia partire una sassata che non lascia scampo a Lombardo, immobile nella circostanza. Un minuto più tardi i murgiani, rinvigoriti dalla rete, si riaffacciano con Gonzalez il cui diagonale dal limite termina a lato. Il Fasano non demorde ed al 65’ torna a condurre la gara: il neo entrato Losavio lavora di spalle alla porta, si gira e calcia trovando l’angolo vincente alla destra di Zanin per l’1-2. Pochi secondi più tardi Corvino converge e conclude dalla sinistra, palla fuori non di molto. Ancora Fasano al 70’ con Battista che, sull’invito di Losavio, calcia a giro con il mancino, ma non trova lo specchio di poco. Al 73’ il Fasano sciupa l’occasione per chiudere la pratica: è colossale l’occasione mancata da Losavio che spara alto da posizione invitante. All’84’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Pierce spizza la sfera, ma non trova la porta. All’86’ botta da fuori di Russo, fuori di nulla, stessa sorte per Macanthony al 90’.

Al triplice fischio, esulta la formazione di Agovino che sale a quota 26, con 7 punti di vantaggio dai playout, per effetto di quattro successi nelle ultime cinque gare. Quarta sconfitta consecutiva per il Gravina che resta a 24 con cinque lunghezze di vantaggio dalla zona rossa.

