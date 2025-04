Aeroporto Grottaglie, Perrini: ‘Finalmente si attiva percorso per voli civili”

GROTTAGLIE – Dopo anni, si sblocca il percorso per l’attivazione dei voli passeggeri dall’aeroporto di Grottaglie. Aeroporti di Puglia ha trasmesso al Ministero dei Trasporti lo studio sulla domanda e l’offerta di trasporto aereo relativo al bacino di utenza dello scalo ionico, passaggio indispensabile per avviare l’iter verso il riconoscimento della continuità territoriale.

A sottolineare con soddisfazione questo sviluppo è il deputato Dario Iaia insieme al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che rivendicano il ruolo determinante avuto nella recente conferenza stampa dell’11 gennaio, proprio a Grottaglie. In quella sede, spiegano, fu chiarito come il Ministero fosse in attesa di un riscontro da parte della Regione Puglia e che fosse indispensabile uno studio da parte di Aeroporti di Puglia per attivare la conferenza di servizi per l’istituzione degli oneri di servizio pubblico.

“Ora – commentano – qualcuno ci ha ascoltati e si sta finalmente muovendo nella direzione giusta. Dopo anni di parole, si iniziano a mettere i tasselli per arrivare al risultato che abbiamo auspicato: vedere Grottaglie aprirsi anche ai voli civili di linea”.

Un passo avanti che potrebbe cambiare il futuro dello scalo tarantino, strategico per il territorio ma finora utilizzato solo per attività cargo e sperimentazioni aerospaziali.

