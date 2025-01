Futsal C1/B, Azzurri Conversano ospitano Veglie per ripartire

Prima uscita casalinga del 2025 per gli Azzurri Conversano, che sabato pomeriggio al PalaSanGiacomo affrontano il Futsal Veglie nella seconda giornata di ritorno del massimo campionato regionale di calcio a 5. Le due squadre, entrambe a quota 22 punti e al sesto posto in classifica, arrivano all’appuntamento con stati di forma opposti: i salentini sono reduci da un’ottima serie di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, mentre i conversanesi hanno collezionato quattro sconfitte e una sola vittoria, risalente al 16 novembre contro il Cus Bari.

Nonostante il periodo complicato, i segnali di ripresa non mancano. Una settimana fa, nella sfida esterna contro il Cassano delle Murge, gli uomini di mister Giliberti hanno offerto una prova dignitosa, frenati solo dalla prestazione straordinaria dell’ex Alberto Tasso. Per la gara di sabato, il tecnico azzurro deve fare i conti con diverse assenze pesanti: Sciannamblo squalificato, El Amrani, Lioce e Florio ai box per infortunio. Tuttavia, rientrano Andrea Gentile e Renzo Renna, mentre restano da valutare le condizioni di Gianmarco Caradonna.

La sfida segnerà anche l’esordio casalingo di Bruno Mazzilli, pivot classe 2000 arrivato in prestito dalla Bulldog Capurso. Già protagonista con la Just Mola, Mazzilli è stato fortemente voluto dalla dirigenza conversanese per le sue qualità tecniche e realizzative, e punta a lasciare subito il segno.

La gara, diretta dagli arbitri Francesco D’Acciò e Vincenzo Rizzi, con Cosmo Damiano Lovero al cronometro, inizierà alle ore 16. All’andata, gli Azzurri Conversano si imposero con un netto 8-4 in terra salentina. La squadra spera di replicare quel successo per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

