Comunali a Matera, Forza Italia sospende due iscritti

A Matera – città dove si voterà perle Comunali il 25 e il 26 maggio prossimo – due esponenti diForza Italia (Nicola Casino, figlio di Michele Casino,capogruppo azzurro nel Consiglio regionale della Basilicata, el`ex segretario cittadino Damiano Laterza) sono stati sospesidal partito. In particolare, il segretario regionale di Forza ItaliaBasilicata, la senatrice Elisabetta Casellati, in una nota, hacomunicato “di aver trasmesso una relazione, relativa agliultimi gravi accadimenti avvenuti a Matera in seno a ForzaItalia, al responsabile nazionale dell`organizzazione delpartito, l`onorevole Francesco Battistoni”. Nella nota è specificato che “la partecipazione di NicolaCasino alle primarie, promosse da forze politiche alternative aForza Italia e al centrodestra con il supporto del segretariocittadino Damiano Laterza, costituiscono una condotta chedanneggia l`immagine di Forza Italia e alimenta confusionenell`elettorato”. Il riferimento è alle primarie “aperte”,organizzate dall`associazione “Giovani per Matera – Matera perGiovani”, che si terranno il 6 aprile: in lizza oltre a Casino(ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale) sono inlizza anche un consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli,e altri tre aspiranti alla carica di sindaco (Cinzia Scarciolla,Adriana Violetto e Paolo Grieco). Battistoni ha quindi “disposto la sospensione immediata degliiscritti Nicola Casino e Damiano Laterza, ai sensi dell`articolo74 dello Statuto.Con la sospensione cessano anche tutte le cariche finoraricoperte nei diversi organi del partito.Il provvedimento apre il procedimento disciplinare dinanzi alCollegio nazionale dei probiviri”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author