CALCIO A 5 – Festa San Ferdinando per la C/1: sconfitta ai rigori la Soccer Altamura

La festa è del San Ferdinando, gli applausi che mitigano solo in parte la delusione li prende la Soccer Altamura. Le due protagoniste della stagione regolare nel girone della serie C/2 di calcio a 5, non hanno deluso le attese nello spareggio, al palasport di Andria, per decidere chi avrebbe festeggiato la promozione, rimandando l’altro ai play off.

La gara si sblocca dopo appena tre minuti con l’autorete di Frontino, uno dei più attesi tra i gialloverdi del San Ferdinando: il suo tentativo di salvataggio si trasforma nel vantaggio per la Soccer Altamura

Il pomeriggio sembra stregato per i gialloverdi quando anche Frontino (33 reti in stagione) vede il suo piattone destro incocciare sul palo dopo sei minuti della ripresa 8dopo il palo di D’Elisa nel primo tempo). La Soccer Altamura che però viene riagguantata dal tocco morbido di D’Elisa al 14esimo e al 26esimo, Romanelli firma il sorpasso per il San Ferdinando. Il tutto per tutto, schierando il portiere di movimento, premia i biancorossi al primo di recupero con la zampata di Laddaga (uno dei migliori tra i suoi). Nei supplementari prevale stanchezza e si va ai rigori.

Dal dischetto segnano D’Elisa e Laddaga, non sbaglia Angiuli mentre Tancredi si fa parare la conclusione da Pasquale. L’errore di Romanelli e il gol di Michele Gramegna rimettono le cose in equilibrio che resta tale anche dopo le esecuzioni di Frontino per il San Ferdinando e Tafuni per la Soccer Altamura. L’ultima serie è quella decisiva: segna Giannini per i gialloverdi, sbaglia Rafael per i biancorossi.

Il San Ferdinando conquista la C/1, la Soccer Altamura ci proverà attraverso i play off.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author