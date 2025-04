Basket A2/M, Valtur Brindisi: figuraccia al PalaBanca di Piacenza

Pesante battuta d’arresto al Pala Banca di Piacenza per la Valtur Brindisi. La squadra di Piero Bucchi esce sconfitta dal primo anticipo della 35a giornata di A2. A Piacenza, contro l’Assigeco, finisce 91-82 una partita in cui la Valtur ha ancora una volta pagato le cortissime rotazioni e la mancanza di alternative tattiche. Settima vittoria stagionale dell’Assigeco che coltiva le speranze di salvezza, almeno fino a domani, domenica 6 aprile, quando scenderà in campo Nardò. Sconfitta numero 17 per la NBB sempre più condannata alle ultime posizioni disponibili nel quadro play-in. 24 punti di Laquintana, 18 di Ogden e 12 di Calzavara.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author