Picerno, Graziani: “Siamo una squadra che non molla mai”

La doppietta di Vittorio Graziani ha consentito al Picerno di ribaltare il risultato contro il Team Altamura e portare a casa l’intera posta in palio. Un successo commentato così dal centrocampista dei lucani ai microfoni di Antenna Sud: “Siamo una squadra che non molla mai, come si è visto oggi. Non è merito mio ma di tutti. Siamo un bel gruppo e questo ci porta ad ottenere risultati così. Lavoriamo molto in settimana per realizzare queste azioni, costruiamo molto e questo ha premiato la giocata”.

