Futsal A2/M, Audace Monopoli soffre, ma espugna Palo del Colle

Successo importantissimo per la Kredias Audace Monopoli contro il Dream Team Palo del Colle per 4 reti a 1, in un ostico campo dalle misure ristrette che non ha permesso alle due squadre di disputare una gran partita, ma alla fine è stata la squadra gialloblu a prevalere nonostante l’assedio offensivo dei padroni di casa per tutta la seconda parte di gioco, dimostrando compattezza, cuore e determinazione.

La partita. La prima vera occasione è per i locali dopo sei minuti con una conclusione che capitan Caramia respinge con un gran intervento. L’Audace però cresce ed è sempre più pericolosa sotto porta con Rodrigo, che diventa assist-man al 10’ servendo Juan Cruz che insacca in rete lo 0-1. I ragazzi di mister Giacovazzo gestiscono bene il match e al 16’ è ancora Rodrigo a sfiorare il raddoppio con una conclusione che scheggia la traversa.

Un minuto più tardi il portoghese imbecca il neoentrato L’Abbate che appoggia il pallone in rete siglando lo 0-2. Vantaggio che i locali accorciano dopo neanche un minuto con Dell’Olio su calcio di punizione superando Caramia, che pochi secondi dopo evita il pari respingendo una gran conclusione diretta in rete. Nel finale è ancora il portiere gialloblu a rendersi invece pericoloso con un rilancio dalla distanza che Sinigaglia respinge in corner. Squadre a riposo sull’1-2.

Nel secondo tempo il Palo si porta subito totalmente all’attacco alla ricerca del pari, ma in diverse occasioni trovano contro un super Caramia, fondamentale con le sue parate fino alla fine. Al 6’ i padroni di casa colpiscono il palo con Dell’Olio.

Nel momento di maggiore sofferenza dell’Audace, è Rodrigo all’8’ in contropiede a dribblare avversari e portiere e a riallungare nuovamente il vantaggio di due reti siglando un’importantissima marcatura. All’11’ punizione dal limite per l’Audace con una conclusione di Rodrigo respinta da Senigaglia. Dal 12’ il Palo del Colle schiera in campo il quinto uomo di movimento.

Nell’ultimo minuto di gioco però dopo tanta sofferenza Juan Cruz sigla da centrocampo a porta vuota la doppietta che vale l’1-4 finale in favore dei gialloblu. Negli ultimi quindici secondi il Palo resta anche con un uomo in meno a causa del doppio giallo ai danni di De Liso.

Finisce così dunque, vittoria sofferta ma come già detto importantissima per la Kredias Audace Monopoli che balza al quinto posto grazie alle contemporanee sconfitte di Sammichele e Lamezia, quest’ultima sconfitta dal Palermo, prossimo agguerrito avversario dei gialloblu che è in piena lotta per evitare la retrocessione diretta.

Sarà fondamentale conquistare gli ultimi tre punti a disposizione per centrare così, nel primo anno di Serie A2, un altro prestigioso traguardo, ovvero quello dei playoff.

DREAM TEAM PALO – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 1-4 (1-2)

Reti: 18’25’’Dell’Olio (P); 10’07’’, 19’18’’st Juan Cruz, 17’43’’ L’Abbate, 8’37’’st Rodrigo (A).

DREAM TEAM PALO DEL COLLE: Sinigaglia; Dell’Olio, Marolla, Rella, Pagnussatt, Lorusso, De Liso, Giovanniello, Ameruoso, Iessi, Spina; Borracci. All.: Colaianni.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Leggiero, Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Lapertosa, Rodrigo, Paragò, L’Abbate; Renzoni, Sibilio. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Antonio Nappo della sezione di Ercolano e Elio Simone della sezione di Napoli. Cronometrista: Michelangelo Arminio della sezione di Nola.

Ammoniti: Pagnussatt (P); Leggiero (M). Espulsi: De Liso (P). Falli 2-3; 5-2. Divisa verde per il Palo, gialloblu per l’Audace.

