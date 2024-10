Futsal A2/M, Audace Monopoli: pari prezioso a Mazara

Termina in parità la seconda giornata di campionato per la Kredias Audace Monopoli nella lontana trasferta sicula in quel di Mazara del Vallo, formazione debuttante in A2. Succede tutto tra il 13’ e 14’ della ripresa con due bellissime reti: al vantaggio di Gonzalez su calcio di punizione (primo gol per lui con l’Audace), arriva l’immediato pari dei locali con Rivella.

La partita. Primo tempo equilibrato con qualche occasione per entrambe le squadre. Alla metà della prima frazione il Futsal Mazara schiera a sorpresa il quinto uomo di movimento, ma l’Audace ha dimostrato molta attenzione in fase difensiva, contenendo bene le offensive avversarie con Joao in primis.

Ripresa molto più attiva che comincia con una grande occasione sfumata in contropiede con Gonzalez. Poco dopo ne sfiorano ben due i locali che impegnano ben due volte Caramia, bravo a respingere. Al 6’ miracolo di Passiatore che anticipa Joao lanciato in contropiede solo davanti a Caramia. All’11’ altro contropiede fallito dall’Audace con assist di Mendez verso Passiatore che manca la rete, nella ripartenza Caramia è super su una gran conclusione di Joao deviata in angolo.

Al 13’ ecco l’atteso vantaggio dell’Audace con una punizione perfetta di Gonzalez che termina alle spalle di D’Antoni. Passano trenta secondi però e il Mazara trova immediatamente il gol del pari con una gran conclusione di Rivella che supera Caramia. Dal quarto d’ora mister Russo inserisce nuovamente il quinto uomo di movimento con Rosone, facendo così chiudere l’Audace nella sua tre quarti e che ha cercato di beffare i locali con delle ripartenze. Il tempo scorre velocemente e arriva il fischio finale, 1-1.

Ottimo punto per la squadra di mister Giacovazzo che si è dimostrato un gruppo solido, contro un ostico avversario e in un impianto di gioco con oltre 600 calorosi spettatori presenti. Adesso testa alla prossima difficile sfida casalinga di sabato prossimo nel derby pugliese contro il Futsal Bitonto.

SERIE A2 GIRONE D 2024-25, 2^ GIORNATA

FUTSAL MAZARA 2020-KREDIAS AUDACE MONOPOLI 0-1 (0-0 p.t.)

Reti: 14’15’’ Rivella(FM); 13’45’’ Gonzalez(AM)

FUTSAL MAZARA 2020: D’Antoni; Joao, Felipe Alves, De Marco, Bruno, Rosone, Novara, Barbera, Buscaglia, Rivella, Gancitano; Russo. All.: Bruno.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Andriani, Leggiero, Passiatore, Gonzalez, Cascione G., Satalino, Console, Ferri, Mendez, Cristofaro; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Andrea Crescenzio della sezione di Aprilia e Daniele Pozzi della sezione di Roma 1. Cronometrista: Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento.

Ammoniti: D’Antoni, Gancitano(FM); Ferri, Gonzalez(AM).

Note: Falli p.t. 4-4; s.t. 2-4. Divise gialla per il Mazara, blu per l’Audace.

