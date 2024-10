Futsal A2/Élite, l’Academy Pescara viola il PalaFiom e supera la New Taranto

La New Taranto esce tra gli applausi del pubblico del PalaFiom ma non riesce a trovare il primo successo stagionale. Tra le mura amiche i rossoblù vengono sconfitti per 3-4 dall’Academy Pescara nel match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A2 Élite.

IL MATCH. Alla prima occasione, Pescara sblocca subito l’incontro: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Masi viene servito splendidamente e calcia battendo l’estremo difensore Lupinella dopo soli novanta secondi dal fischio d’inizio dell’incontro. I rossoblù partono un po’ contratti ma, pian piano, riescono a prendere fiducia. Il gol del pareggio nasce da un passaggio sbagliato di Junior, Quinto recupera la palla e calcia direttamente dalla propria metà campo, approfittando del quinto di movimento, e sigla l’1-1 al 13’. L’equilibrio dura pochissimi secondi perché la squadra di mister Guarino si fa cogliere impreparata e, dopo una manciata di secondi, subisce il gol dell’1-2: Masi si ritrova sui piedi un pallone d’oro e non può sbagliare dinanzi a Lupinella. Pescara si porta sul doppio vantaggio con Baiocchi, servito in profondità da Coco, che sigla la rete dell’1-3 al 14’. Taranto prova a ricompattarsi, a tratti è anche sfortunata, ma dimezza lo svantaggio con Lopes al 15’: bravo il brasiliano ad avventarsi su un rimpallo, dopo gli sviluppi di un corner. Ma la New Taranto paga qualche sbavatura di troppo, non riesce a rimanere aggrappata alla compagine biancazzurra e subisce il 2-4 sugli sviluppi di un corner: ancora Baiocchi, da due passi, va a segno.

Nella ripresa la formazione tarantina prova a rientrare in campo con un piglio diverso, desiderosa di riaprire la contesa, spinta dal pubblico del PalaFiom: dopo 2’28 è Giannace a trovare il gol del 3-4, servito da Di Pietro dopo un bel pressing di squadra. Taranto prova a pareggiare i conti inserendo il quinto di movimento e concedendo, in alcune circostanze, maggior spazio a Pescara; Lupinella salva i rossoblù in un paio di occasioni mantenendo vive le speranze degli ionici. Nel finale una doppia occasione per Taranto, ma il risultato non cambia: finisce 3-4 con i pugliesi che subiscono la prima sconfitta stagionale.

Adesso un turno di riposo per la New Taranto, poi la difficile trasferta nel derby con l’Itria, in programma alla 4^ giornata di campionato.

