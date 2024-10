Futsal A2/M, Castellana cade di misura a Lamezia Terme

Sconfitta di misura per il Castellana C5 nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie A2 (gir. D). In casa dell’Ecosistem Lamezia Terme ai ragazzi di Andrea Rotondo non bastano la doppietta di Giovanni Benedetti e il gol di Roberto Vitto per conquistare un risultato positivo, malgrado una prestazione dignitosa che permette di uscire dal campo a testa altissima dopo aver giocato alla pari contro una formazione forte ed esperta.

LA GARA – Per la prima trasferta stagionale il tecnico castellanese deve ancora far fronte all’indisponibilità di Paolo Rotondo e conferma lo stesso quintetto che aveva cominciato il vittorioso match con l’Acri formato da Ritorno, Banegas, Achille, Benedetti e Chiantera. Sul fronte opposto, invece, Andrea Lombardo risponde con Mazzei, De Masi, Caffarelli, Peralta e Flores.

Inizio di gara subito scoppiettante con il Castellana che passa in vantaggio al minuto 2 sul solito asse Achille-Benedetti, e con il Lamezia che replica appena dieci secondi più tardi con Flores, abile nel superare Ritorno con un bel pallonetto. Pochi istanti dopo i padroni di casa trovano addirittura la rete del contro sorpasso con Peralta che, ben assistito da De Masi, si fa trovare pronto sul secondo palo vanificando il buon approccio al match da parte dei bianco-blu.

Di fatto siamo ancora al 6’ e con tre gol realizzati le premesse per un partita ricca di emozioni ci sono tutte. E le aspettative non vengono disattese con i continui ribaltamenti di fronte che tengono sempre allerta i due estremi difensori e con le occasioni da gol che si sprecano con tanto di legni colpiti da ambo le parti. Al PalaSparti è l’equilibrio a regnare sovrano e così è la zampata da rapace d’area di rigore di Giovanni Benedetti a mandare le squadre al riposo in perfetta parità e sul parziale di 2-2 che rispecchia in maniera adeguata l’andamento di un primo tempo frizzante.

Nella ripresa la musica non cambia anche se il primo sussulto è dei padroni di casa. Al minuto 5 De Masi serve a Flores il pallone del nuovo vantaggio locale, ma è una gioia che dura pochissimo giusto il tempo necessario a Benedetti per inventare un tracciante al bacio che Roberto Vitto trasforma in gol festeggiando nel migliore dei modi il ritorno in campo dopo mesi di stop forzato. Anche in questo caso, tuttavia, il nuovo punteggio parziale ha vita breve perché all’ottavo di gioco Mantuano firma il 4-3 Lamezia ridando fiato al popolo calabrese.

A conti fatti sarà il gol decisivo del match complice un Castellana che nel finale non riesce ad essere incisivo e deve fare i conti anche con l’espulsione comminata ai danni di Achille per doppia ammonizione. Al suono della sirena, dunque, il risultato premia la squadra di casa, ma non cancella la buona prova degli uomini di Rotondo chiamati, nel prossimo turno, ad una nuova trasferta, questa volta siciliana in casa dell’Atletico Canicattì.

Ecosistem Lamezia Terme – Castellana C5 4-3 (p.t. 2-2)

Ecosistem Lamezia Terme: Caffarelli, De Masi, Peralta, Gagliardi, Flores, Mantuano, Gaetano, Iaria, Mazzei, Pulera, Martino, Dara. All.: Andrea Lombardo.

Castellana C5: Ritorno, Console, Baldo, Pedone, Achille, Satalino, Vitto, Benedetti, Laselva, Chiantera, Banegas, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

