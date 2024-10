Futsal C1/M, Azzurri Conversano tornano alla vittoria: 3-2 al Ruvo

Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Mola di Bari, gli Azzurri Conversano si riscattano immediatamente, conquistando un’importante vittoria casalinga per 3-2 contro il Futsal Byre Ruvo nella sesta giornata del campionato regionale. Al PalaSanGiacomo, la squadra del presidente Mino De Girolamo sale a 15 punti in classifica, mantenendo il passo del Cus Bari e superando nuovamente il Just Mola, fermato dal Futsal San Martino.

La partita – Mister Giliberti schiera Lioce, Sibilia, Sciannamblo, Cannone e Amrani nel quintetto iniziale, mentre Rutigliani risponde con Diviccaro, Acquaviva, Sasso, Cassanelli e Tortora. Gli ospiti partono meglio, con Sasso e Acquaviva che mettono subito alla prova Sibilia, ma il portiere degli Azzurri si dimostra attento. Il Conversano fatica a trovare spazi e solo al 6’ Lioce impegna per la prima volta Diviccaro. Poco dopo, Cannone colpisce il palo esterno e al 7’ segna l’1-0 su assist di Amrani. Il Conversano cerca il raddoppio con Renna e Gentile, ma entrambe le conclusioni finiscono fuori. Il Ruvo non si arrende e, al 15’, dopo un rigore dubbio per fallo di mano di Lioce, Tortora trasforma il penalty, ristabilendo la parità.

Nella ripresa, i padroni di casa partono forte e dopo soli 29 secondi Amrani sigla il 2-1 con un preciso destro. Il Ruvo reagisce immediatamente con Acquaviva, ma Sibilia si oppone ancora una volta. La gara prosegue su ritmi elevati: al 13’, Cannone firma il 3-1, ma Sasso accorcia subito dopo, tenendo il Ruvo in partita. Nel finale, gli ospiti tentano l’assalto con il quinto uomo di movimento, ma il Conversano resiste e porta a casa i tre punti.

Gli Azzurri Conversano si godono così il secondo posto in classifica, in attesa del prossimo impegno contro il Futbol Cinco Bisceglie.

Azzurri Conversano – Futsal Byre Ruvo 3-2 (p.t. 1-1)

Azzurri Conversano: Sibilia, Chiarappa, Lioce, D’Ecclesiis, Gentile, Caprio, Sciannamblo, Renna, Amrani, Sannino, Cannone, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

Futsal Byre Ruvo: Diviccaro, Bernocco, Cristiani, De Nigris, Di Terlizzi, Acquaviva, Sasso, Fracchiolla, Lovino, Cassanelli, Tortora. All.: Giovanni Rutigliani.

