Taranto, giovane velista alla Coppa dei campioni di Cagliari

Il circolo velico Ondabuena Academy di Taranto festeggia un nuovo traguardo: Giuseppe Saracino, giovane talento della vela, ha conquistato l’accesso alla prestigiosa regata “Coppa Campioni”, che si terrà a Cagliari oggi e domani, accompagnato da Lorenzo D’Andria. Grazie alla sua brillante performance durante il campionato italiano della classe O’pen Skiff, Giuseppe si è classificato ottavo nella classifica ranking nazionale nella categoria under 12, assicurandosi così un posto tra i migliori otto giovani velisti italiani.

Il risultato di Giuseppe è il frutto di impegno, costanza e passione per uno sport che richiede grande disciplina e spirito di squadra. La Coppa Campioni, considerata una delle competizioni più ambite nel panorama della vela giovanile, vedrà confrontarsi i migliori atleti della categoria. Sarà un momento di grande emozione, non solo per Giuseppe e la sua famiglia, ma anche per l’intera comunità velica di Taranto, che lo seguirà con entusiasmo e orgoglio.

Il presidente dell’Accademia ha dichiarato: “Giuseppe è un ragazzo straordinario, dotato di un talento naturale per la vela. Siamo certi che rappresenterà al meglio il nostro circolo e la città di Taranto.” Ora non resta che fare il tifo per questo giovane campione, che con il vento in poppa si prepara a solcare le acque di Cagliari, pronto a vivere una nuova, emozionante avventura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author