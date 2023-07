Futsal A2/M: Audace Monopoli, Paragò resta gialloblù

Ottavio Paragò resta alla Kredias Audace Monopoli. Uno dei leader storici della formazione del presidente D’Arienzo giura fedeltà ed è pronto a salpare anche lui per la prima volta in Serie A2. «Posso solo essere contento di essere rimasto qui – dichiara Paragò – è una emozione doppia il poter esordire con la squadra della mia città in un campionato importante come quello di Serie A2, per questo ringrazio il mister e la società per la fiducia e farò il possibile per ricambiarla. Mi aspetto come già detto lo scorso anno un gruppo coeso, perchè solo così si ottengono grandi risultati. La scorsa annata è stata impegnativa, ma alla fine ne è valsa la pena. Quindi ora godiamoci questa Serie A2, e sono certo che anche qui ci toglieremo soddisfazioni. Forza Audace!». Una conferma con tanta esperienza a disposizione di mister Giacovazzo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp