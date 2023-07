Futsal F: Il Real Statte riparte dalla Serie C regionale

Per ripartire con nuovi stimoli, il Real Statte ha deciso di rinunciare al ripescaggio in Serie A e al campionato di B. L’intenzione della società è ritrovare il DNA della storia stattese che l’ha portata sul tetto d’Italia: giocare divertendosi con un unico leader, la squadra.

Il club, in anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, ha provveduto a onorare tutte le competenze in favore delle proprie giocatrici. “A margine dell’analisi degli ultimi giorni – si legge in una nota -, abbiamo deciso di ripartire con molte delle ragazze che sino alla passata stagione hanno giocato in massima serie, ma con rinnovato entusiasmo. È una sorta di Real Statte 2.0”.

”Va specificato che questa società poteva disputare il campionato di Serie B, ma non sarebbe stata all’altezza per il taglio eseguito dal nostro sponsor principale, oltre alla mancata risposta di altri partner commerciali. Da qui la decisione di rinunciare al campionato cadetto”, continua la nota.

”È un momento particolare per il futsal dal punto di vista economico, è importante non fare il passo più lungo della gamba per non ritrovarsi scottati. Il Real Statte ripartirà dalla Serie C regionale con la voglia di tornare al più presto nelle categorie che l’hanno vista trionfare in tutta Italia. La nostra base sportiva resta Montemesola, con la speranza di riabbracciare quanto prima a Statte con una struttura degna della storia di questo club”, prosegue il comunicato.

“L’obiettivo è allargare la base di sponsor per consolidare il nuovo progetto, sperando sia pioniere anche a livello nazionale. Per il Real Statte è il trentesimo anno di attività, la famiglia Marzella ha dato tutta sé stessa con la massima passione, ma se non si ha il supporto morale ed economico della comunità diventa complicato portare avanti campionati con budget sempre più alti. Per questo ripartiamo dalla C cercando di far bene”, conclude la nota del club.

