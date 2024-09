Futsal A/M, Manfredonia: dalla Lazio arriva in prestito Pezzin

Riccardo Pezzin è ufficialmente un nuovo giocatore del Vitulano Drugstore Manfredonia. Dopo essere stato affrontato, apprezzato e a lungo cercato, il laterale arriva in prestito dalla Lazio, con diritto di riscatto. Grazie a questo trasferimento, Pezzin tornerà a calcare i campi della Serie A.

Nato nel 1998, Pezzin ha un curriculum di tutto rispetto: cresciuto nelle giovanili del Divino Amore e del Savio, ha esordito in Serie A con il Cybertel Aniene, per poi vestire la maglia della Nazionale Italiana e successivamente quella della Lazio. Dopo un’esperienza con gli Sporting Hornets, è tornato a vestire l’aquila biancoceleste, rivelandosi un avversario ostico proprio per il Manfredonia nei recenti playoff.

Dotato di grande tecnica e intensità agonistica, Pezzin è un giocatore che brilla nei momenti decisivi delle gare, una qualità preziosa per competere ai massimi livelli.

