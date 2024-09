Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Renzo Renna ultimo colpo di mercato

E’ cominciata ufficialmente il 26 agosto scorso la nuova stagione degli Azzurri Conversano. Agli ordini del nuovo tecnico Gianpiero Giliberti, la banda del patron Mino De Girolamo si è ritrovata al PalaSanGiacomo per dare inizio alla fase precampionato e alla classica preparazione atletica quest’anno affidata al team di Origin Wellness Starter e, nello specifico, a Maurizio Lofano, certified trainer laureatosi presso l’Università degli Studi del Molise, e Simone Di Tommaso, laureato in Scienze e tecniche dello sport presso l’Università degli Studi di Urbino, che, dunque, si occuperanno della tenuta fisica dei calcettisti azzurri.

Presente lo zoccolo duro dell’ultimo campionato formato da D’Ecclesiis, Caradonna, Masi e Cannone, i nuovi Amrani, Lioce, Florio e De Bellis, i giovani Sannino, Lomele, Gjuzi e Caprio, e i cavalli di ritorno Donato Sibilia e Fabrizio Sciannamblo a cui si è aggiunto anche Renzo Renna il quale vestirà nuovamente la maglia azzurra dopo la breve esperienza con l’Oissa Putignano.

“E’ sempre bello difendere i colori della propria città, sono davvero orgoglioso di poter tornare a farlo ed entusiasta per questa nuova avventura. In questi primi giorni di lavoro ho avuto modo di ritrovare vecchi amici, ma soprattutto di conoscere i nuovi arrivati e le sensazioni iniziali sono positive e danno fiducia in vista dell’immediato futuro. Sappiamo che c’è molto lavoro da fare, ma ho visto da parte di tutti grande disponibilità nei confronti del mister e dello staff tecnico e dirigenziale”, ha dichiarato Renna.

E a proposito di staff dirigenziale, novità importanti arrivano anche in seno alla società che, oltre alla preziosa collaborazione del segretario Pierpaolo De Marinis, del direttore sportivo Tommaso Dibello, dei magazzinieri Cosimo Schiavone e Antonio Gallone e del dirigente accompagnatore Rocco Caprio, quest’anno potrà contare anche sul prezioso contributo delle new entry Vincenzo Ippolito e Giuseppe D’Aloia che saranno fondamentali sia in ottica prima squadra, sia nella gestione della selezione Under 19, altra grande novità del nuovo corso targato Azzurri Conversano.

