Trani Triathlon Sprint 2024: tutto pronto per gara Gold del 15 settembre

La macchina organizzativa della “Trani Triathlon Sprint Gara Gold 2024” è in pieno fermento in vista dell’evento fissato per domenica 15 settembre. L’Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l’egida della FITri e con il patrocinio della Regione Puglia, della Città di Trani e della Lega Navale di Trani, si prepara ad accogliere la sesta edizione della competizione, promossa per il secondo anno consecutivo al rango di gara “Gold”.

La manifestazione, valida come 3ª tappa del circuito nazionale e come Campionato Regionale individuale e a squadre Age Group, vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti, tra cui numerosi specialisti di fama nazionale. Tra i nomi più attesi spiccano quelli di Sharon Spimi e Federico Tondi, entrambi vincitori dell’edizione 2023, nonché di Salvatore Maccarrone e Cristina Ventura, che lo scorso anno si sono classificati secondi.

Il percorso della gara prevede tre frazioni: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa, con partenza e arrivo nella splendida cornice della Baia dei Pescatori. L’evento sarà aperto dall’esecuzione dell’Inno nazionale a cura della Fanfara della Guardia di Finanza, in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario del Corpo.

L’evento sarà arricchito anche da iniziative collaterali, come la mostra fotografica delle precedenti edizioni presso il Monastero di Colonna e la conferenza stampa del 14 settembre. Inoltre, la manifestazione sarà legata a un’iniziativa solidale con la LILT, a sostegno della lotta contro i tumori.

Il presidente dell’Atletica Tommaso Assi, Giovanni Assi, ha espresso orgoglio per la scelta di Trani come unica tappa nazionale nel Mezzogiorno, sottolineando il valore sociale dello sport e l’importanza della collaborazione con la LILT.

Il via ufficiale è previsto per le ore 13:00, e la gara si svolgerà lungo il litorale tranese, con un’ordinanza sul traffico in arrivo nei prossimi giorni.

