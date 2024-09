Il pugliese Luca Mazzone argento nella crono H2 ai Giochi Paralimpici

Luca Mazzone, atleta di Terlizzi e portabandiera dell’Italia, ha ottenuto la medaglia d’argento nella cronometro individuale H2 di ciclismo su strada ai Giochi Paralimpici. Con un tempo straordinario di 25:18.83, Mazzone ha dimostrato ancora una volta il suo immenso talento e la sua incrollabile determinazione.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha elogiato l’impresa sportiva di Mazzone con un messaggio su Facebook: “Grazie, Luca, per aver portato alto il nome della Puglia e dell’Italia sul podio paralimpico, incarnando il vero spirito di perseveranza e passione. Complimenti per il tuo successo, un esempio luminoso di eccellenza sportiva e ispirazione per tutti noi”.

