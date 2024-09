Coppa Italia Frecciarossa: ecco quando si gioca Lecce-Sassuolo

Settembre è anche il mese della Coppa Italia Frecciarossa. Nei sedicesimi di finale scenderanno in campo diverse squadre di Serie A, come il Lecce. La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite, che si svolgeranno dal 24 al 26 settembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in esclusiva sulle reti Mediaset e in diretta streaming su SportMediaset.it.

