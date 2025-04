Basket B2/M: Virtus Matera cala il pokerissimo, Molfetta ko 95-71

L’Ondatel Virtus Matera cala il pokerissimo di vittorie consecutive e prenota, di fatto, un posto nei play off. La scalata dei ragazzi guidati da coach Miriello prosegue con il successo per 95 a 71 contro Molfetta.

Nel primo quarto Molfetta si dimostra abile dai tre punti. Alla lunga, però, la Virtus Matera prende il controllo del match e chiude sul 30-24. Secondo quarto che vede i lucani amministrare al meglio il vantaggio. Molfetta prova a rimanere in partita ma è +12 Virtus Matera: all’intervallo lungo si va sul 52-40.

Nel terzo quarto, arriva subito la reazione di Molfetta che prova a rientrare prepotentemente in partita. Non si lascia sorprendere la squadra di Miriello che va all’ultimo periodo avanti 71-54. Ultimi 10 minuti di normale amministrazione per una Virtus Matera che realizza i punti decisivi per mettere in cassaforte il match, senza lasciare possibilità di recupero a Molfetta.

In un Pala Sassi gremito, decidono le 21 realizzazioni di Bagdonavicius, seguite dalle 16 di Cioppa e Zanetti e dalle 13 di Rubinetti. I pugliesi rispondono con i 15 punti di Gulley seguiti dai 12 di Giovara e i 10 di Jankovic e Natalini.

Con questo successo, i biancoazzurri salgono a quota 20 punti in classifica e custodiscono l’ottava posizione. Tutto si deciderà nelle prossime due sfide: giovedì, sempre al Pala Sassi, contro Avellino e il 27 aprile in trasferta a Bisceglie.

