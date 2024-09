Atletica Conversano, stagione riparte con gare di Terlizzi e Palagianello

E’ ripresa, dopo la sosta estiva, l’attività agonistica dell’Atletica Conversano. Nel corso dell’ultimo weekend, infatti, i corridori gialloneri hanno risposto presente a ben due gare su territorio regionale confermando grande passione per il podismo e altrettanta voglia di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali.

Alla quinta edizione della “Corri col Carro”, tenutasi domenica pomeriggio a Terlizzi, hanno partecipato Nicola Creatore, Mario Daniele, Rino Lorusso, Teresa Satalino e Domenico Trovisi i quali si sono destreggiati egregiamente affrontando con destrezza i dieci chilometri previsti da un percorso che ha toccato anche la frazione di Sovereto. Da segnalare il quinto posto ottenuto da Creatore nella categoria SM55 e il secondo posto ottenuto da Daniele nella categoria SM75, un risultato molto importante anche in ottica classifica generale del “Trofeo Terra di Bari” nel cui ambito rientrava, come settima tappa, la manifestazione organizzata nella Città dei Fiori dai padroni di casa dell’ASD Terlizzi Sporting Club.

Hanno preso, invece, parte alla sedicesima edizione della “CorriPalagianello”, svoltasi nell’omonima cittadina della provincia di Taranto, Piera Traversa e Cosimo Sperti. Per loro, nonostante il gran caldo e un percorso tutt’altro che agevole, ottimi tempi sui dieci chilometri e performance personali che hanno permesso di conquistare il quinto posto nella categoria SF55 a Traversa e la medaglia di bronzo nella categoria SM75 a Sperti.

Domenica prossima, invece, è in programma la sesta edizione della Runbitone che, come la gara di Palagianello, fa parte del circuito CorriPuglia 2024. L’evento, organizzato dall’ASD Bitonto Sportiva, si terrà nella stessa località murgiana con orario di partenza fissato per le ore 8.30.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author