Futsal A/M, Manfredonia: Ronaldo al Mondiale 2024 col Venezuela

Soddisfazione e orgoglio per il Vitulano Drugstore Manfredonia: Wilmer Cabarcas Ronaldo, storico pivot della squadra, è stato convocato dalla nazionale Venezuelana per la Coppa del Mondo FIFA 2024 in Uzbekistan.

La Vinotinto è già a Tashkent e sta intensificando la preparazione con allenamenti e amichevoli. Ronaldo, pilastro del team, lavora da tempo con i suoi compagni per affrontare al meglio l’importante competizione e onorare il suo Paese.

Il Venezuela debutterà il 16 settembre nel Gruppo F con l’Iran, favorito del girone. Il 19 settembre affronterà la Francia in un match decisivo per il passaggio del turno, mentre il 22 settembre sfiderà il Guatemala.

Partecipare a questa edizione della FIFA World Cup è un privilegio riservato a pochissimi giocatori della Serie A, e la presenza di Ronaldo nella massima competizione internazionale rappresenta un enorme prestigio per il Vitulano Drugstore Manfredonia.

