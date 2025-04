Meteo: torna il sole, ma peggioramento da Domenica delle Palme

L’ondata di freddo artico che interessa l’Italia in questi giorni è destinata a concludersi rapidamente. A partire da metà settimana l’anticiclone sub-tropicale tornerà a imporsi, portando stabilità e un graduale aumento delle temperature su tutta la Penisola. Ma da Domenica delle Palme è atteso un nuovo peggioramento.

Ultime ore di freddo, poi l’anticiclone

Fino alla mattinata di mercoledì 9 aprile, l’aria fredda continuerà a interessare soprattutto il Sud e le Isole. Il resto del Paese sarà invece soleggiato o parzialmente nuvoloso, con temperature ancora inferiori alla media stagionale: massime intorno ai 12-14°C e minime vicine allo zero al Nord e nelle zone collinari. Da giovedì 10 aprile, l’arrivo dell’anticiclone porterà condizioni meteo decisamente più miti e stabili: cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in aumento con punte di 20-22°C in molte regioni.

Piogge in vista per la Settimana Santa

Il miglioramento sarà però di breve durata. Da Domenica delle Palme, 13 aprile, una nuova perturbazione atlantica è attesa sull’Italia. L’ingresso di questa nuova fase instabile potrebbe portare piogge diffuse per gran parte della Settimana Santa, con possibili ripercussioni anche sul meteo pasquale.

Il dettaglio dei prossimi giorni

Lunedì 7 aprile : al Nord cielo poco nuvoloso e clima fresco; più soleggiato altrove al Centro; nubi irregolari e qualche rovescio in Sicilia al Sud.

: al Nord cielo poco nuvoloso e clima fresco; più soleggiato altrove al Centro; nubi irregolari e qualche rovescio in Sicilia al Sud. Martedì 8 aprile : nubi in aumento al Nordovest; stabile e soleggiato al Centro, tempo buono al Sud.

: nubi in aumento al Nordovest; stabile e soleggiato al Centro, tempo buono al Sud. Mercoledì 9 aprile : bel tempo ovunque, temperature in rialzo.

: bel tempo ovunque, temperature in rialzo. Da giovedì 10 a sabato 12 aprile : prevalenza di sole e clima più mite, salvo isolati rovesci pomeridiani.

: prevalenza di sole e clima più mite, salvo isolati rovesci pomeridiani. Da domenica 13 aprile: in arrivo una perturbazione con piogge diffuse su buona parte del territorio.

