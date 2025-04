Francavilla Fontana, uno striscione sul Castello Imperiali per dire “no” alla guerra

Il Comune di Francavila Fontana aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency che ribadisce con forza l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Uno striscione sulla facciata di Castello Imperiali ricorda che questo “no alla guerra” è scritto all’interno della Costituzione. Lo stesso era già accaduto a Fasano.

“Francavilla Fontana è sempre stata una città della pace – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo -, per questo abbiamo deciso di supportare l’impegno di Emergency con la campagna “R1PUD1A. Da oggi, per ribadire il principio costituzionale della difesa della pace contenuto nell’art. 11 della Costituzione, esponiamo questo striscione a Castello Imperiali”.

“La nostra storia ci dice di non tacere, di impegnarci per abolire la guerra, di non perdere mai di vista le vittime – l’appello Emergency – Non ci stancheremo di ripeterlo: Emergency ripudia la guerra, come tantissimi in Italia. Con questa campagna è il Paese in prima persona a potersi esprimere. Perché il senso della Costituzione è inequivocabile e le persone possono darle nuova voce e farla vivere ancora. Perché dire “no alla guerra” è ovunque un’aspirazione ma è anche un modo per rispettare la storia del nostro Paese e dimostrare che la nostra Costituzione è ancora ‘lettera viva’”.

