Brutta esperienza per ‘Mandrake’, derubato a Roma durante il tour

Brutta esperienza per l’influencer brindisino Giuseppe Ninno detto “Mandrake”, derubato durante il suo tour a Roma. In particolare ignoti hanno distrutto il pulmino sul quale aveva viaggiato con il suo staff per raggiuntere la Capitale, asportando alcuni borsoni dall’interno. L’episodio è avvenuto in piazza Bocca della verità, di fronte al Tempio di Ercole Vincitore in zona centro storico. È stato lo stesso Nicco a raccontare la brutta esperienza sui social: “Se doveste ritrovarla o avere informazioni in merito, vi prego di inviare una mail a mandralossi@gmail.com” scrive. Tanti gli attestati di solidarietà ricevuti.

