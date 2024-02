Futsal A/F, per Bitonto la trasferta più lunga della stagione

Dopo la sosta per le nazionali, è tempo di tornare nel vivo del campionato per il Bitonto C5 Femminile, che domani, domenica 25 febbraio, farà tappa in Lombardia in cada delle all blacks della KIck Off.

Una sfida mai banale quella contro le lombarde. Una sfida, che rievoca ricordi bellissimi nel cuore e nella mente di tutti i supporters neroverdi, come la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Quella di domani però è un’altra storia. In palio ci sono punti pesantissimi: Milano vuole allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica e puntare decisamente ai playoff, Bitonto ha voglia di continuare a macinare record tenendo lontane le dirette inseguitrici.

Marzuoli cerca di avvicinarsi al momento clou tenendo sempre alto il livello di attenzione: è una fase particolare della stagione, con tanti stop & go. “Dobbiamo essere bravi a tenere sempre alta la concentrazione, anche se ci alleniamo a singhiozzo – spiega coach Marzuoli -. Ci aspetta una miniserie di due partite molto insidiose. Come prima tappa andiamo a San Donato Milanese per una partita che solo chi guarda esclusivamente la classifica può pensare sia facile: troveremo una squadra agguerrita e con tanta voglia di risalire la china. Non dobbiamo lasciarci sorprendere dal loro dinamismo e dal loro gioco puntando a massimizzare le azioni che saremo capaci di costruirci”.

Con la Lazio, Tampa è stata protagonista con tre gol e molte giocate decisive: “La prima tripletta mi ha reso particolarmente felice – dice -. Ora l’obiettivo è ripetermi e migliorare in previsione della primavera e degli appuntamenti che ci attendono. Giocare con le mie compagne è bellissimo, ci divertiamo sia in allenamento che in partita e questo aiuta ad arrivare ai risultati e soprattutto a tirare tante volte in porta”.

La partita sarà diretta dall’internazionale Chiara Perona, primo arbitro, Andrea Basile secondo e Simone Zanfino al cronometro.

Appuntamento alle 15.00 di domenica 25 febbraio, al Palazzetto dello sport “Enrico Mattei” di San Donato Milanese per Kick Off vs Bitonto C5 Femminile. Il campionato, è pronto a regalare le emozioni più belle di sempre.

Live Streaming su FutsalTV. La partita sarà trasmessa in differita Martedì 27 febbraio alle ore 22,30 sul canale 16 del digitale terrestre di TRM Network.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author