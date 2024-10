Furti in casa a Policoro, incontro Ugl-sindaco: sicurezza in primo piano

Pino Giordano, segretario provinciale della Ugl Matera, ha incontrato Enrico Bianco, sindaco di Policoro, per discutere delle problematiche relative alla sicurezza nella città. Al centro della riunione, i continui furti che stanno colpendo i cittadini.

Durante l’incontro, Giordano ha evidenziato la gravità della situazione: “Furti nelle case anche in pieno giorno, auto rubate e atti di vandalismo. I cittadini vivono nell’inquietudine, e la Ugl ha sempre sostenuto che simili episodi minano la tranquillità pubblica. È fondamentale rafforzare il concetto di solidarietà e impegno sociale per contrastare ogni forma di illegalità, ma le risposte più efficaci devono provenire dallo Stato”.

Giordano ha inoltre sottolineato la necessità di potenziare la sicurezza nella zona: “L’intervento del Ministero dell’Interno è indispensabile. Non possiamo permettere che si diffonda l’idea di farsi giustizia da soli, per evitare che episodi di violenza trasformino Policoro in un Bronx”.

Il Sindaco Bianco ha condiviso le preoccupazioni e si è impegnato ad adottare misure concrete per migliorare la sicurezza, tra cui l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza in aree strategiche della città. Ha inoltre ribadito la necessità di potenziare i dispositivi di prevenzione e controllo, in collaborazione con tutte le forze dell’ordine.

La Ugl Matera ha espresso soddisfazione per l’impegno mostrato dal giovane sindaco e per la sua volontà di affrontare con decisione una situazione ormai insostenibile per la cittadinanza.

