Francavilla, Calabro: “Ho rivisto la mia squadra”

“Si è rivista la vecchia Virtus Francavilla sul piano dell’intensità. Quella che non molla mai, che corre, che vuol vincere a tutti i costi. La squadra ha dato tutto. Mi è piaciuto lo spirito, l’intensità. L’impegno dei grandi al servizio dei più giovani. Siamo rimasti in dieci ingiustamente. Non solo non c’era la simulazione di Cisco ma era rigore per noi. Ora mi aspetto questo atteggiamento anche nelle prossime partite’. Così Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla dopo la vittoria sul Foggia.

