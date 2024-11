Foggiano Cicchetti brilla a Terni: secondo nella qualificazione Assoluti di sciabola

Dopo il successo della sanseverese Martina Giancola, terza a Carrara nella gara per la Zona 1, un altro talento pugliese si distingue sulla scena della sciabola italiana. Davide Cicchetti, foggiano in forza all’Accademia d’Armi Musumeci Greco di Roma, ha conquistato il secondo posto nella prima prova di qualificazione Assoluti di sciabola per la Zona 2, svoltasi a Terni.

Cicchetti, cresciuto nel vivaio del Circolo Schermistico Dauno, ha iniziato la giornata con due vittorie nette contro gli atleti della Scherma Ariccia: Matteo Farinelli (15-1) e Giosuè Testa (15-10). Ha poi proseguito battendo Arnaldo Piserchia del Club Scherma San Severo (15-10), Matteo Miucci della Frascati Scherma (15-7), Manuel Dentato del Club Scherma Roma all’ultima stoccata e Daniele Franciosa dell’Aeronautica Militare in semifinale (15-9).

In finale, Cicchetti si è arreso a Leonardo Tocci, anch’egli dell’Aeronautica Militare, con il punteggio di 15-12. A completare il podio, insieme a Franciosa, è salito anche Giuseppe Calviati del Club Scherma Napoli.

