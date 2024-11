Pallamano EHF EURO 2026, impresa Italia a Fasano: Serbia sconfitta

FASANO – Una notte indimenticabile per il Palasport di Fasano, colorata d’azzurro e di emozioni. Davanti a 2.500 spettatori, la Nazionale italiana di pallamano ha conquistato un’importante vittoria per 31-30 contro la Serbia nel secondo turno di qualificazione agli EHF EURO 2026. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta in Spagna, rispondono con forza, assicurandosi un risultato chiave nel Gruppo 4.

Per l’Italia, questa vittoria rappresenta un passo fondamentale verso le decisive sfide di marzo contro la Lettonia. Inoltre, gli azzurri guardano con fiducia al prossimo appuntamento: i Campionati Mondiali in Danimarca, un ritorno atteso dal 1997.

MVP della serata è stato Mikael Helmersson, autore di otto reti e vero trascinatore della squadra. Il DT Riccardo Trillini, costretto a rinunciare ad alcuni titolari come il capitano Andrea Parisini, ha trovato in giocatori come Simone Mengon e Marco Mengon elementi chiave per la rimonta azzurra.

La partita è stata una lotta equilibrata, con l’Italia capace di risalire dai momenti più difficili e di chiudere con un’incredibile rimonta. Decisivo il gol di De Angelis nel finale, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico. Con questa vittoria, l’Italia non solo difende l’imbattibilità casalinga, ma raggiunge la sua sesta vittoria nelle ultime otto gare.

Classifica del Gruppo 4: Spagna 4 punti, Italia 2, Serbia 2, Lettonia 0

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author