Rovanpera trionfa alla Fiorio Cup tra i giganti del Rally

Dopo il bagno di folla a Piazza Plebiscito, i sei piloti protagonisti della 4ª edizione della Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda si sono ritrovati domenica mattina in tuta e casco per affrontare una competizione che sta guadagnando sempre più prestigio nel panorama rallistico nazionale. L’evento, organizzato dalla Rally University di Alex Fiorio e Alex Bruschetta, ha puntato in alto, con un’emozionante sfida tra Europa e Italia.

Il pubblico ha assistito al confronto diretto tra il due volte Campione del Mondo Kalle Rovanpera e il quattro volte Campione Italiano Andrea Crugnola, che aveva trionfato nelle prime tre edizioni della Fiorio Cup. Anche le talentuose pilotesse Burcu Cetinkaya, volto noto del campionato europeo, e Tamara Molinaro, veterana della manifestazione, hanno gareggiato con determinazione, così come le leggende del rallismo Andrea Aghini e Harri Toivonen, fratello dell’indimenticato Henri.

I piloti hanno sfrecciato su due Rally2, una Toyota Yaris e una Skoda Fabia gommate Pirelli, fornite dalla Delta Rally e perfette per affrontare i terreni sterrati della Masseria Camarda. Migliaia di spettatori hanno riempito la fan zone e i muretti in pietra della masseria, tifando per i loro beniamini lungo i 4,2 km delle quattro prove speciali, con possibilità di scartare il tempo peggiore.

Alla fine, Kalle Rovanpera ha mostrato la sua classe, conquistando il primo posto e battendo Crugnola, che ha subito una penalità decisiva. Molinaro si è piazzata terza, superando Cetinkaya e ottenendo prestazioni superiori a quelle di Aghini. La gara, conclusa in notturna, ha aggiunto un tocco di difficoltà, portando tutti i partecipanti a dare il massimo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Kalle Rovanpera: “È stato un weekend indimenticabile, divertente e impegnativo. Ho trovato avversari molto competitivi e ho avuto l’opportunità di conoscere leggende come Cesare Fiorio. La passione per il motorsport è ciò che mi spinge a gareggiare, e tornerei volentieri in futuro.”

Andrea Crugnola: “Ho dato tutto. Anche se la penalità ha compromesso la mia gara, gareggiare contro il campione del mondo è stato stimolante. Spero di tornare per una nuova sfida.”

Tamara Molinaro: “Sono soddisfatta della mia prestazione. È stata una grande opportunità per dimostrare il mio valore.”

Cesare Fiorio: “La Fiorio Cup è una manifestazione che celebra la passione per il rally. Kalle è un Flying Finn eccezionale, degno di succedere a grandi campioni finlandesi. La sua presenza ha reso l’evento memorabile.”

La Fiorio Cup si conferma come appuntamento unico e imperdibile, portando in scena i migliori talenti del rally in un’atmosfera di competizione e passione che continua a conquistare il pubblico italiano e internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author