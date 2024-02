Foggia, Tascone: ‘Per battere il Brindisi dovremo essere perfetti’

(Di Lorenzo Ruggieri) Oggetto del desiderio di diverse squadre durante il mercato di gennaio, Simone Tascone ha scelto di tornare nel girone C di Serie C e accasarsi tra le file del Foggia per aiutare la squadra di Cudini a risalire la china: “Ad ogni calciatore piacerebbe giocare in una piazza come questa”, ha ammesso l’ex Virtus Entella nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Brindisi.

Proprio contro gli adriatici, i satanelli proveranno a dare continuità al successo ottenuto ai danni del Monopoli: “Domani giocheremo su un campo difficilissimo. Entrambe le compagini necessitano punti e chi sbaglierà di meno riuscirà a portare a casa l’intera posta in palio. Abbiamo preparato al meglio la sfida e servirà la partita perfetta”, ha dichiarato Tascone, il quale poi ha espresso il suo parere in merito allo scacchiere tattico allestito da Cudini: “Con l’atteggiamento giusto puoi interpretare qualsiasi modulo. Ho giocato anche da play ma ora i ruoli contano poco. Ciò che importa davvero è portare punti a casa”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author