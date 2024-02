I baresi rivoterebbero Decaro per un terzo mandato? Ecco le risposte

BARI – E se ci fosse un terzo mandato con Decaro ancora al timone? In attesa di conoscere tutti i candidati sindaci per Bari, non va del tutto escluso questo scenario. Ecco come la prenderebbero i cittadini del capoluogo pugliese

https://youtu.be/4avanR36tYA?si=oizyj9Iwsk2Oudwc

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author