Il Foggia ha un nuovo portiere. Il club rossonero ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo di Matteo Raccichini, classe 2000: per lui, contratto fino al 30 giugno 2023.

Nato a Fermo il 26 agosto 2000, alto 187 cm, destro, ha vestito le maglie di Sambenedettese e Campobasso. Con i molisani ha conquistato la promozione in Serie C rendendosi protagonista tra i professionisti nella stagione 2021/2022?

Conosco il Foggia e la sua tifoseria – ha dichiarato Matteo Raccichini sui canali social del Foggia -. È una di quelle piazze che ha una marcia in più, merita categorie superiori. Sono qui per divertirmi e dare il massimo. Il gruppo è composto da ragazzi fantastici che hanno voglia di far bene. Ringrazio il direttore sportivo Belviso e la proprietà, non vedo l’ora di scendere in campo. Forza Foggia”, esordisce con queste parole il neo acquisto rossonero.