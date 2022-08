È la società del Taranto Fc a smentire ufficialmente qualsiasi trattativa in corso per la cessione del club. Lo fa attraverso un comunicato inviato alle redazioni. “In riferimento alle notizie stampa divulgate nelle ultime ore riferentesi ad una ipotetica offerta per l’acquisizione delle quote sociali del Club, la proprietà smentisce categoricamente di aver presenziato a tavoli di trattativa con qualsivoglia soggetto fisco e/o giuridico.

A tal proposito appare strano il ripetersi negli anni e sempre alla vigilia del campionato di tali notizie che destabilizzano l’ambiente.

Nel confermare l’infondatezza di qualsiasi trattativa afferente la cessione della società, la proprietà si riserva di tutelare la propria immagine e quella del Club presso le sedi istituzionali preposte.”