Foggia: Canonico, ‘Non sono un mangia allenatori’

Nicola Canonico, il presidente del Foggia, ha parlato ai giornalisti di Gazzetta dello Sport riguardo ai quattro allenatori che si sono alternati sulla panchina del club durante l’ultima stagione. Canonico ha sottolineato di non essere un presidente che cambia allenatori frequentemente e ha specificato che gli ultimi due tecnici si sono dimessi.

Ha anche aggiunto che lo staff tecnico è rimasto lo stesso dall’inizio della stagione. Canonico ha preso la decisione di sostituire Boscaglia, poiché le cose non stavano andando bene, ma ha sottolineato che non è un presidente che mangia gli allenatori. Infine, ha spiegato che il Foggia non è arrivato terzo in classifica a causa degli errori commessi nelle prime 7 partite, dove sono stati ottenuti solo 4 punti su 21.

