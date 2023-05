Volley: Il mercato porta un altro statunitense alla Prisma Taranto

La Gioiella Prisma Taranto ha raggiunto un importante accordo con Jeffrey Jendryk, centrale statunitense di 208 cm proveniente da Wheaton (USA). Nazionale statunitense, nell’ultima stagione ha giocato nella Plusliga polacca con la LKPS Lublino. P

Jendryk ha una notevole esperienza internazionale e nel suo palmares annovera un bronzo al campionato mondiale del 2018, 3 argenti nel campionato nordamericano e alla Volleyball National League di Chicago e Bologna, dove ha giocato insieme a Kyle Russel, nuovo opposto della squadra rossoblù.

La dirigenza della Gioiella Prisma Taranto si è immediatamente interessata all’atleta, grazie alla sua rapidità e agilità nell’attacco e al suo talento nel muro. La trattativa è stata portata a termine con soddisfazione dal presidente Bongiovanni e dell’intero staff tecnico-dirigenziale.

Jendryk vanta esperienze in Europa e negli Stati Uniti, passando dalle giovanili del team St. Francis HS al team di Chicago, poi in Germania a Charlottenburg, in Polonia nell’Asseco Resovia e nuovamente in Germania a Charlottenburg, fino all’ultima stagione a Lublino.

Vito Primavera, direttore generale, ha descritto le caratteristiche del nuovo centrale della squadra, definendolo un atleta di fama mondiale per le numerose esperienze professionali importanti all’estero.

Jendryk ha vinto due campionati tedeschi, Supercoppe e la Coppa di Germania ed è stato premiato come miglior centrale del campionato nordamericano. La squadra è convinta che Jendryk diventerà il pilastro a rete della Gioiella Prisma Taranto e che contribuirà con il suo grande bagaglio tecnico alla crescita della squadra.

Jendryk ha scelto Taranto perché sa che è una squadra che lotta e che non è tra le favorite. Ha espresso la sua felicità di far parte di una squadra di ragazzi che lavorano sodo e che dimostrano di cosa sono capaci. Inoltre, è felice di giocare insieme a Kyle Russel, con cui ha già avuto una stagione di successo a Berlino e spera di ripetersi anche a Taranto.

