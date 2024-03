Fidelis Andria, Scaringella: “Non perdiamo le nostre ambizioni, ora testa al Barletta”

ANDRIA – In casa Andria mister Scaringella prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo il pari interno col Gallipoli: “Purtroppo non siamo stati riusciti a trovare il colpo del ko e ci è andata male. Succede che poi gli avversari riescano a trovare un gol e questo ci dispiace. Il nostro sogno di restare in alto non svanisce, è chiaro però che allunghiamo la striscia di risultati utili. Ora pensiamo al Barletta. È un derby, entrambe le squadre hanno obiettivi importanti da raggiungere e ci aspetta una bella cornice di pubblico. Dobbiamo migliorare il minutaggio della nostra prestazione e andare oltre l’ora di gioco. Va alzato il ritmo della nostra prestazione”.

