Gallipoli, Fruci: “Pareggio che sa di vittoria, possiamo risalire ancora”

ANDRIA – Daniele Fruci è soddisfatto del partito del Gallipoli sul campo dell’Andria: “È un punto importante, peraltro ottenuto contro una squadra costruita per vincere il campionato. Siamo venuti qui con la testa giusta. Siamo cresciuti sotto questo punto di vista. Nel calcio può succedere di tutto, il pareggio non è tecnicamente una vittoria ma è come se lo fosse. Spirito diverso nella ripresa? Ci siamo sguardi negli occhi nello spogliatoio. Abbiamo alzato maggiormente la pressione creando delle ripartenze importanti. Potevano essere azioni da gol, che poi non sono venuto. Mattoncino dopo mattoncino sappiamo che non è la posizione in classifica del girone d’andata quella che ci aspetta. Mancano sei partite alla fine del campionato e tutto dipende da noi”.

