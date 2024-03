Il Cerignola torna a vincere e lo fa nel recupero, Potenza battuto 2-1

CERIGNOLA – Vuthaj in pieno recupero consegna al Cerignola un successo pesantissimo, gli ofantini battono 2-1 il Potenza e staccano proprio i lucani riavvicinandosi alla zona playoff.

Cronaca ricchissima, 3’, piazzato insidioso dalla sinistra di Ruggiero, nessuno riesce a raccogliere la sfera che attraversa tutta l’area piccola prima di depositarsi sul fondo. Gara intensa e combattuta ma poco spettacolare. Al 33’ il Cerignola si distende in avanti, Tascone da destra pesca la testa di Malcore, molto reattivo Alastra a smanacciare in corner. Il portiere rossoblù non può nulla al 44’: lancio illuminante di Russo dalle retrovie, D’Andrea raccoglie e cede subito a Coccia che, come un treno, giunge sulla destra e con un gran stop a seguire trova il gol dell’ex, Audace in vantaggio proprio con l’ex capitano dei lucani.

Il primo lampo del Potenza giunge in avvio di ripresa, al 52’ rasoterra di Saporiti per Caturano che non colpisce come sa, si dispera il capitano rossoblù. I padroni di casa rispondono al 55’, Ruggiero scodella in area, la sponda favorisce Coccia, Alastra esce alla disperata e gli nega la doppietta. 58’, gli ofantini ribaltano il fronte, Martinelli apre benissimo per Tascone che non angola la conclusione, Alastra dice ancora di no. Al 61’ Maddaloni lascia in dieci il Potenza, doppia ammonizione per il difensore reo di aver protestato troppo agli indirizzi del direttore di gara. L’Audace tenta l’affondo, al 63’ D’Andrea sfiora la prodezza balistica, Alastra ancora grande protagonista, miracolo dell’estremo difensore. 65’, altra ripartenza, Russo brucia la difesa avversaria, entra in area ma si perde sul più bello. Colpo di scena al 67’, Martinelli interviene spazzando la sfera, Volpe finisce giù e l’arbitro concede il rigore tra lo scetticismo generale dei padroni di casa ed ammonendo il difensore. Dal dischetto Caturano va centrale e spiazza Krapikas, in inferiorità numerica i lucani fanno 1-1 tra le proteste dei pugliesi. La squadra di Raffaele torna a spingere alla ricerca del nuovo vantaggio, Coccia deposita nuovamente in rete ma è pescato in fuorigioco. 77’, Ruggiero ci prova dal limite, nulla di fatto. Al 91’ Alastra salva ancora i suoi con un prodigio sul tiro a botta sicura di Capomaggio, qualche istante dopo è Vuthaj a spezzare l’incantesimo, l’incornata sporca dell’albanese fa esplodere il “Monterisi” e riporta il Cerignola avanti. I gialloblù vincono al fotofinish, tornano al successo dopo due mesi e battono il Potenza 25 anni dopo l’ultima volta. I lucani si allontanano dalla zona playoff.

IL TABELLINO

CER 2–1 POT

Audace Cerignola (3-5-2): Krapikas; Visentin, Gonnelli, Martinelli (85’ Rizzo); Coccia, Tascone, Capomaggio, Ruggiero (85’ Lombardi), Russo (92’ Allegrini); Malcore (72’ Vuthaj), D’Andrea. All. Raffaele.

Potenza (3-5-2): Alastra; Hristov, Sbraga, Maddaloni; Burgio, Saporiti, Steffè (92’ Asencio), Castorani, Spaltro (46’ Di Grazia); Caturano (81’ Verrengia), Volpe. All. Marchionni.

Arbitro: Frascaro di Firenze.

Marcatori: 44’ Coccia (C), 67’ Caturano rig. (P), 92’ Vuthaj (C).

Note: ammoniti: Tascone (C), Maddaloni x2 (P), Martinelli (C), Capomaggio (C), Castorani (P). Espulso: 61’ Maddaloni (P).

Angoli: 6-2

