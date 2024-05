Bari, in piazza Mercantile le officine della salute della Croce Rossa

BARI – Un ambulatorio gratuito per offrire ai bisognosi cure di medicina primaria e specialistica, supporto psicosociale e farmaci da banco. La sede del Comitato barese della Croce Rossa Italiana si arricchisce di un nuovo presidio socio sanitario in grado di rispondere alle esigenze dei più bisognosi. È il progetto ‘Officine della salute 2.0’, vincitore della scorsa edizione di ‘Orizzonti Solidali’, il bando promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila. Dalle visite specialistiche alla farmacia solidale fino al sostegno alimentare e al supporto psicologico, le Officine della Salute offrono una rosa di servizi integrati tra loro per costruire un percorso personalizzato verso il superamento dello stato di necessità. Lo sportello è all’interno della sede di piazza Mercantile, “un luogo sicuro – spigano dal Comitato – in cui le persone con fragilità sociali e sanitarie possono trovare una risposta alle loro necessità”.

