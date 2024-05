Eccellenza, Ugento: Oliva, ‘Finale da sogno, ma Bisceglie favorito’

L’attesa è finita: la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana ospiterà domenica pomeriggio la finale playoff di Eccellenza Pugliese, con in campo Ugento e Bisceglie. Lo spareggio valido per la promozione in Serie D fra le vincitrici dei due gironi regionali, metterà i salentini nelle condizioni di provare a coronare con una promozione inattesa una stagione ricca di soddisfazioni

Una gara che i giallorossi disputeranno con maggior freschezza, avendo disputato una partita in meno rispetto ai nerazzurro stellati. Un qualcosa che però, a detta di mister Mimmo Oliva, non cambierà le carte in tavola: a suo avviso sarà il Bisceglie a vantare i favori del pronostico. “Per noi giocare questa partita è un sogno. Giocarci la promozione in Serie D contro una grande squadra come il Bisceglie sarà stimolante. Sappiamo di giocare contro una grande corazzata, che chiaramente partirà favorita, ma noi stiamo bene e abbiamo intenzione di giocarcela a viso aperto. Comunque andrà sarà un successo. Non penso che arrivare con una partita in meno sia un vantaggio. Tornare in campo dopo quasi tre settimane di stop non è facile. Non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio, ma so che i 122 minuti che hanno in più nella gambe non conteranno nulla. Conterà la voglia di vincere, voglio che i ragazzi siano psicologicamente al top”.

L’Ugento proverà a replicare quanto fatto sullo stesso terreno di gioco tre anni prima da un’altra salentina: la Virtus Matino, che proprio sul sintetico di Francavilla Fontana riuscì ad aggiuducarsi la finale playoff con il Trinitapoli. “Non credo in queste cose, so solo che affronteremo la squadra che tutti considerano dal giorno zero la grande favorita per puntare al salto di categoria. Non conto sulla scaramanzia, ma solo sul fatto che i ragazzi diano il 200%. Se domenica ci giocheremo la Serie D contro di loro significa che siamo stati bravi”.

