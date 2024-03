Fidelis Andria-Gallipoli 1-1: a Giambuzzi risponde Trinchera

ANDRIA – Occasione persa: sesto risultato utile consecutivo per la Fidelis Andria, che però costituisce allo stesso tempo una battuta d’arresto in ottica vertice. Non va oltre l’1-1 la formazione di Scaringella al Degli Ulivi contro il Gallipoli. Al 6′ buona occasione per gli azzurri: Giambuzzi per Strambelli, il numero dieci arriva sul fondo e crossa per la testa dell’argentino, conclusione deviata e che sfiora il palo. Al 9′ padroni di casa che rischiano grosso su un rinvio corto: Trinchera mette un cross corto per Kapnidis che si tuffa di testa ma non trova la porta di poco. Al 31′ il vantaggio dell’Andria: scavetto di Strambelli che filtra il movimento di Giambuzzi che ha il tempo di aggiustarsi la sfera di petto, girarsi e insaccarla sotto la traversa. Esterno che si ripete dopo la doppietta rifilata al Santa Maria Cilento. Al 43′ tenta il raddoppio il solito Strambelli: tentativo su punizione ad effetto dai 40 metri, palla su cui il portiere si allunga per il corner.

Il Gallipoli, accusato il colpo, cerca di reagire: al 63′ rimessa lunga di Thiam che arriva a Monteleone in area, stacco di testa del centrale che pesca l’esterno della rete. Al 66′ altra punizione di Strambelli respinta coi pugni, al 71′ stesso tentativo ma di Benvenga per gli ospiti: palla sull’incrocio dei pali, rete sfiorata. Ma all’80’ il pareggio diventa realtà grazie a Trinchera, che da pochi passi concretizza il tap-in decisivo. Per l’amarezza dei 2385 spettatori accorsi al Degli Ulivi, ospiti esclusi. Per i salentini piccolo passo in avanti nella lotta-salvezza e pareggio che infonde fiducia.

