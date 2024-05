CAGLIARI – Il gol che vale la salvezza, non ancora matematica, ma di fatto centrata con tre giornate d’anticipo, lo firma Nikola Kristovic a sette minuto dal novantesimo. Tocco sotto porta su cross di Almquist e pareggio meritato per un Lecce che gioca tutto il secondo tempo in superiorità numerica, ma deve attendere gli ultimi dieci minuti per rompere la diga cagliaritana.

Primo tempo di marca cagliaritana con i padroni di casa che al 10′ ci provano con la rovesciata di Lapadula. Al minuto sedici il gol di Deiola viene annullato dal Va per un tocco di mano dello stesso capitano del Cagliari che aveva rubato palla a Pongracic.

Il Lecce fa fatica a contenere l’esuberanza della squadra di Ranieri e soccombe al 25′: da azione di calcio d’angolo la palla termina sui piedi di Gaetano la cui conclusione diventa assist per Mina dimenticato dai difensori giallorossi all’altezza del dischetto del rigore. Sul tocco ravvicinato nulla può Falcone.

Il Cagliari insiste e due minuti più tardi ci prova con Makoumbou (palla sul fondo). Reagisce il Lecce al 34′: Gendray conquista un calcio di punizione dal limite che Oudin indirizza verso lo specchio dell porta: ci mette la testa Deiola per deviare in angolo. Finale incandescente con l’intervento falloso di Gaetano al 43′ su Ramadani: l’arbitro Marcenaro estrae il giallo ma su indicazione del Var cambia decisione ed espelle il calciatore del Cagliari.

Lecce che prende in mano il pallino della gara nella ripresa anche se, prima dell’assalto finale, il solo Pierotti (entrato al posto di Dorgu) impegna Scuffet al 62esimo con un colpo di testa smanacciato dal portiere cagliaritano. Le mosse dalla panchina (con Sansone, Rafia e Almquist) premiano Gotti: il gol di Kristovic nasce da un affondo sulla destra di Almquist, poi Baschirotto centra il palo con un colpo di testa in piena area di rigore e la situazione di ripete sul colpo di testa di Sansone (il tutto tra i minuti 86 e 88).

Ultimo squillo con la conclusione di Blin respinta da Scuffet. Finisce 1 a 1 con il Lecce che avvicina la salvezza. Il prossimo turno contro l’Udinese (la ex squadradi Gotti) potrebbe servire per far partire la festa.

