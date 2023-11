FdI: ‘Al Comune di Taranto una farsa senza limite’

“L’ appoggio esterno all’amministrazione Melucci annunciato da PD, 5 stelle e consiglieri CON è una farsa senza limite, un’offesa ai cittadini di Taranto e soprattutto agli elettori di questi stessi partiti. L’appoggio esterno viene fornito da chi è “esterno” alla maggioranza di governo, ovvero da chi sedendo tra i banchi dell’opposizione decide di fornire appoggio all’amministrazione di cui non fa parte”, scrive in una nota il gruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale di Taranto.

”Quando invece gruppi politici decidono di uscire dalla maggioranza, rendendo questa insufficiente a garantire il prosieguo dell’amministrazione, avviano l’azione di sfiducia del primo cittadino e lo scioglimento del consiglio comunale. L’appoggio esterno viene fornito da forze politiche che non hanno membri nella giunta comunale ed invece Taranto è l’unico caso al mondo in cui l’appoggio esterno viene fornito dai partiti che hanno assessori, membri nominati nei consigli di amministrazione delle società partecipate ed il Presidente del Consiglio Comunale per antonomasia espressione della maggioranza”.

”Questi partiti, se avessero una dignità politica, dapprima rassegnerebbero le loro deleghe e immediatamente dopo metterebbero fine a questa consiliatura che è ormai ben oltre i titoli di coda. L’amministrazione comunale, a oggi, ha prodotto pochissimo e la delusione e rassegnazione dei cittadini è palpabile; si è pensato solo ad aumentare le tasse, a inviare cartelle esattoriali ed a mettere ovunque parcheggi a pagamento. Al fallimento amministrativo segue un fallimento politico totale del quale tutti dovrebbero responsabilmente prendere atto invece di continuare a raggirare l’intera città”, conclude il gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp