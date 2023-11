TARANTO – Con un coltello in pugno avrebbe fatto irruzione all’interno di una tabaccheria a Taranto. Rapinatore solitario in azione in Viale Europa, nella borgata di Talsano, con la minaccia dell’arma si sarebbe fatto consegnare il denaro in cassa, un gesto rapidissimo, per poi fuggire facendo perdere le sue tracce, si sarebbe dileguato a piedi. Il “colpo” è stato messo a segno nel pomeriggio di lunedi 20 novembre, da quantificare il il bottino, il proprietario dell’esercizio commerciale ha dato l’allarme, sul posto i “Falchi” della Questura ionica, gli agenti in borghese della Polizia di Stato che hanno subito avviato le indagini. Nella zona pare ci siano telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti dovrebbero acquisire le immagini per tentare di risalire all’autore della rapina.

